À la découverte de la Perle du Jura 28 Rue Baronne Delort Champagnole, 12 juillet 2023, Champagnole.

Champagnole,Jura

Découvrez la Perle du Jura avec Léo le Lynx. Une visite ludique et historique. Téléchargez l’application Jur’aventures. Durée : 1h30 / 3,5 km..

28 Rue Baronne Delort

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Discover the Pearl of the Jura with Léo le Lynx. A fun and historical visit. Download the Jur’aventures application. Duration: 1h30 / 3.5 km.

Descubra la Perla del Jura con Léo le Lynx. Una visita divertida e histórica. Descargue la aplicación Jur’aventures. Duración: 1h30 / 3,5 km.

Entdecken Sie die Perle des Jura mit Leo dem Luchs. Ein spielerischer und historischer Rundgang. Laden Sie die App Jur’aventures herunter. Dauer: 1…

Mise à jour le 2023-06-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA