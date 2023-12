Cet évènement est passé Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer 28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Début : 2023-04-20 10:30:00

fin : 2023-04-20 11:00:00 . Il n’y a pas d’âge pour aller au musée !

Les formes, les couleurs, les textures, tout y est prétexte à la stimulation des sens, au partage et à l’éveil artistique.

A l’approche de Noël, accompagnez votre tout-petit à sa première exposition !

Un moment privilégié saupoudré d’une pointe de magie de Noël pour aborder la visite du musée autrement ! Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin pour 30 minutes de bonheur.

Public : enfants de 1 à 3 ans, accompagné d’un ou deux parent âr enfant.

Gratuit (maximum 8 enfants). Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola, 03.23.67.05.00. 0 .

28 rue Antoine Lécuyer

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

