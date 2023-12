Restaurant Héni : Soirée dansante Jour de l’An 28 route de Montluçon Auzances Catégories d’Évènement: Auzances

Creuse Restaurant Héni : Soirée dansante Jour de l’An 28 route de Montluçon Auzances, 31 décembre 2023, Auzances. Auzances Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 Soirée dansante : Jour de l’An cocktail animé par Cyp’event.

Soirée dansante : Jour de l’An cocktail animé par Cyp’event

Soirée dansante : Jour de l’An cocktail animé par Cyp’event .

28 route de Montluçon

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par Marche et Combraille en Aquitaine Détails Catégories d’Évènement: Auzances, Creuse Autres Code postal 23700 Lieu 28 route de Montluçon Adresse 28 route de Montluçon Ville Auzances Departement Creuse Lieu Ville 28 route de Montluçon Auzances Latitude 46.0298906 Longitude 2.50117681 latitude longitude 46.0298906;2.50117681

28 route de Montluçon Auzances Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auzances/