JOURNÉE BIEN-ÊTRE 28 Route de Metz Harville, 24 septembre 2023, Harville.

Harville,Meuse

Rendez-vous à la salle des fêtes de Harville pour une journée bien-être et de valorisation de soi.

Produits et prestations dans une ambiance conviviale.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 19:00:00. 0 EUR.

28 Route de Metz Salle des fêtes

Harville 55160 Meuse Grand Est



Meet us at the Harville village hall for a day of well-being and self-esteem.

Products and services in a friendly atmosphere.

Reúnase con nosotros en el salón del pueblo de Harville para pasar un día de bienestar y autoestima.

Productos y servicios en un ambiente agradable.

Treffpunkt im Festsaal von Harville für einen Tag des Wohlbefindens und der Selbstwertsteigerung.

Produkte und Leistungen in einer freundlichen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-09-14 par MEUSE ATTRACTIVITE