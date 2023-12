Réveillon de la Saint-Sylvestre 28, rond-point des Arènes Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Réveillon de la Saint-Sylvestre 28, rond-point des Arènes Arles, 1 décembre 2023, Arles. Arles,Bouches-du-Rhône Repas et soirée dansante.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2024-01-01 04:00:00. EUR.

28, rond-point des Arènes Le Maquis Akwaba

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meal and dance Cena y baile Essen und Tanzabend Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 28, rond-point des Arènes Adresse 28, rond-point des Arènes Le Maquis Akwaba Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 28, rond-point des Arènes Arles latitude longitude 43.676994;4.630646

28, rond-point des Arènes Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/