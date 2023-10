ECLISSE TOTALE 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 24 mars 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Bardés de leurs diplômes des plus prestigieux conservatoires de FranceÇet de Navarre et après avoir écumé pendant plus de dix ans les scènes

classiques, les quatre musiciens du Quatuor Leonis vont vivre pendant une heure une véritable éclipse musicale emportés par leurs chaises à roulettes, jouant et dansant à la fois, funambules sur leurs cordes, dans un univers burlesque et poétique.

Ici Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, Jean-Sébastien Bach James Brown et Mozart des mélodies Irlandaises, Tziganes et Latinos.

Sur scène, quatre chaises et quatre pupitres vides. Soudain le quatuor apparaît comme par enchantement à la surprise du public. Le concert commence ou finit, ou commence par la fin, on ne sait plus très bien. Le quatuor lui-même semble pris de confusion, les instruments semblent prendre le contrôle du concert…

Dans une ambiance digne des plus grandes scènes de rock, le spectacle s’achève, le public debout est conquis, preuve que les musiciens classiques aussi sont parfois capables de déchaîner les passions.

«Ils sont jeunes, beaux, talentueux, charmeurs et surtout… Excellents musiciens. Ils jouent leur scène à la perfection¿: gestuelle, mimiques, pince-sans-rire, nous sommes dans le burlesque, dans une élégance déjantée. On en sort ravis, revigorés et dans une bonne humeur à déplacer les montagnes » Mireille Hurlin, L’Echo

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Dimanche 2024-03-24 16:00:00 fin : 2024-03-24 . 17 EUR.

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



With diplomas from the most prestigious conservatories in FranceÇand Navarre, and after more than ten years on the classical stage

for over ten years, the four musicians of the Quatuor Leonis will experience an hour-long musical eclipse, carried away by their wheelchairs, playing and dancing at the same time, tightrope walkers on their strings, in a burlesque and poetic universe.

Here, Joseph Haydn rubs shoulders with Lenny Kravitz, Johann Sebastian Bach with James Brown, and Mozart with Irish, Gypsy and Latino melodies.

On stage, four chairs and four empty music stands. Suddenly, the quartet appears as if by magic, to the surprise of the audience. The concert begins or ends, or begins at the end, we’re not quite sure. The quartet itself seems confused, the instruments seem to take control of the concert?

In an atmosphere worthy of the greatest rock stages, the show comes to an end with the audience on its feet, proof that classical musicians too are sometimes capable of unleashing passions.

« They’re young, handsome, talented, charming and above all? Excellent musicians. They play their scenes to perfection¿: gestures, facial expressions, deadpan, we’re in the middle of burlesque, in a crazy elegance. We leave delighted, invigorated and in a good mood to move mountains » Mireille Hurlin, L?Echo

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel: 03 29 42 22 22

Armados con diplomas de los conservatorios más prestigiosos de Francia y del resto del mundo, y tras más de diez años recorriendo la escena de la música clásica, los cuatro músicos del Quatuor Leonis están a punto de vivir un auténtico eclipse musical

desde hace más de diez años, los cuatro músicos del Quatuor Leonis van a vivir durante una hora un auténtico eclipse musical, llevados por sus sillas de ruedas, tocando y bailando al mismo tiempo, equilibristas sobre sus cuerdas, en un universo burlesco y poético.

Aquí Joseph Haydn se codea con Lenny Kravitz, Johann Sebastian Bach con James Brown y Mozart con melodías irlandesas, gitanas y latinas.

En el escenario, cuatro sillas y cuatro atriles vacíos. De repente, el cuarteto aparece como por arte de magia, para sorpresa del público. El concierto empieza o termina, o empieza por el final, no se sabe muy bien. El cuarteto parece confuso, los instrumentos parecen tomar las riendas del concierto..

En un ambiente digno de los más grandes escenarios del rock, el espectáculo llega a su fin, el público puesto en pie es conquistado, prueba de que también los músicos clásicos son a veces capaces de desatar pasiones.

« Son jóvenes, guapas, con talento, encantadoras y sobre todo? Excelentes músicos. Desempeñan su papel a la perfección¿: gestos, expresiones faciales, inexpresividad, estamos en medio de un burlesque, en una elegancia loca. Salimos encantados, vigorizados y de buen humor para mover montañas » Mireille Hurlin, L’Echo

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

Mit ihren Diplomen von den renommiertesten Konservatorien Frankreichs und Navarras ausgestattet und nachdem sie mehr als zehn Jahre lang die Bühnen der Welt erobert haben, werden die vier Musiker des Quintetts ihr Können unter Beweis stellen

die vier Musiker des Quatuor Leonis erleben eine Stunde lang eine wahre musikalische Sonnenfinsternis, indem sie von ihren Rollstühlen fortgetragen werden, gleichzeitig spielen und tanzen, Seiltänzer auf ihren Saiten, in einem burlesken und poetischen Universum.

Hier trifft Joseph Haydn auf Lenny Kravitz, Johann Sebastian Bach auf James Brown und Mozart auf irische Melodien, Zigeuner- und Latinomelodien.

Auf der Bühne stehen vier Stühle und vier leere Notenpulte. Plötzlich erscheint das Quartett wie von Zauberhand zur Überraschung des Publikums. Das Konzert beginnt oder endet, oder beginnt mit dem Ende, man weiß es nicht so genau. Das Quartett selbst scheint verwirrt zu sein, die Instrumente scheinen die Kontrolle über das Konzert zu übernehmen?

Das Publikum ist begeistert und beweist, dass auch klassische Musiker manchmal in der Lage sind, Leidenschaften zu entfesseln.

« Sie sind jung, schön, talentiert, charmant und vor allem? Sie sind hervorragende Musiker. Sie spielen ihre Bühne perfekt: Gestik, Mimik, trockener Humor, wir befinden uns in der Burleske, in einer verrückten Eleganz. Man geht begeistert, gestärkt und mit einer guten Laune, die Berge versetzen kann, aus dem Theater

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

