TRIO LEJ 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 9 février 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Concert proposé par l’Espace Georges Sadoul. L.E.J (initiales des prénoms de Lucie, Élisa et Juliette) est un trio musical de chant, percussion et violoncelle. Elles ont fait le buzz sur Internet en août 2015 en reprenant dans un medley de 3’26’’ de nombreux hits en version acoustique.

Nées entre août et novembre 1993, Lucie, Élisa et Juliette ont grandi dans la même rue à Saint-Denis. Elles ont appris la musique en même temps, au Conservatoire. Leur succès est couronné par une Victoire de la Musique en 2017 (Révélation scène). Lucie, au saxo et au chant. Élisa, à la batterie et au chant et Juliette, au violoncelle, à la guitare, à la basse et aux chœurs. Leur dernier album, Volume II brosse le portrait d’une belle chanson française, intemporelle, Des Feuilles mortes à Je suis Malade en passant par La Bohème ou La Javanaise. En reprenant ces succès d’un autre temps, les trois artistes permettent de faire découvrir ces textes et ces mélodies à la jeune génération.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Vendredi 2024-02-09 20:00:00 fin : 2024-02-09 . 25 EUR.

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Concert presented by Espace Georges Sadoul. L.E.J (initials of the first names Lucie, Élisa and Juliette) is a musical trio of vocals, percussion and cello. They created a buzz on the Internet in August 2015 with a 3?26?? medley of acoustic versions of a host of hits.

Born between August and November 1993, Lucie, Élisa and Juliette grew up on the same street in Saint-Denis. They learned music at the same time, at the Conservatoire. Their success was crowned by a Victoire de la Musique award in 2017 (Stage Revelation). Lucie, on sax and vocals. Élisa, on drums and vocals, and Juliette, on cello, guitar, bass and backing vocals. Their latest album, Volume II, paints a portrait of timeless French chanson, from Les Feuilles mortes to Je suis Malade, via La Bohème and La Javanaise. By covering these hits from a bygone era, the three artists are helping the younger generation discover these lyrics and melodies.

Concierto organizado por el Espace Georges Sadoul. L.E.J (iniciales de los nombres de pila de Lucie, Élisa y Juliette) es un trío musical compuesto por voz, percusión y violonchelo. Dieron que hablar en internet en agosto de 2015 con un popurrí de 3’26 » de versiones acústicas de multitud de éxitos.

Nacidas entre agosto y noviembre de 1993, Lucie, Elisa y Juliette crecieron en la misma calle de Saint-Denis. Aprendieron música al mismo tiempo, en el Conservatorio. Su éxito se vio coronado por un premio Victoire de la Musique en 2017 (Revelación Escénica). Lucie, saxo y voz. Élisa, batería y voz, y Juliette, violonchelo, guitarra, bajo y coros. Su último álbum, Volume II, es un retrato de la chanson francesa atemporal, desde Les Feuilles mortes hasta Je suis Malade, pasando por La Bohème y La Javanaise. Al versionar estos éxitos de otra época, los tres artistas ayudan a las nuevas generaciones a descubrir estas letras y melodías.

Ein vom Espace Georges Sadoul angebotenes Konzert. L.E.J (Initialen der Vornamen von Lucie, Élisa und Juliette) ist ein musikalisches Trio aus Gesang, Perkussion und Cello. Sie machten im August 2015 im Internet Furore, als sie in einem 3?26?? langen Medley zahlreiche Hits in akustischer Version coverten.

Lucie, Élisa und Juliette wurden zwischen August und November 1993 geboren und wuchsen in der gleichen Straße in Saint-Denis auf. Sie lernten zur gleichen Zeit am Konservatorium Musik. Ihr Erfolg wurde 2017 mit einem Victoire de la Musique (Révélation scène) gekrönt. Lucie, am Saxofon und Gesang. Élisa, am Schlagzeug und mit Gesang, und Juliette, am Cello, an der Gitarre, am Bass und an den Chören. Ihr letztes Album, Volume II, zeichnet ein Porträt des schönen, zeitlosen französischen Chansons, von Les Feuilles mortes über La Bohème und La Javanaise bis Je suis Malade. Indem die drei Künstler diese Hits aus einer anderen Zeit aufgreifen, bringen sie der jungen Generation diese Texte und Melodien näher.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES