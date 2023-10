SINFONICU CORSICA – HOMMAGE A PETRU GUELFUCCI 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 27 janvier 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges souhaite rendre un hommage musical à l’œuvre de Petru Guelfucci, qui n’a cessé de porter la voix de son pays à travers les frontières, fussent-elles géographiques ou esthétiques.

La Corse a ses racines qui sont sa langue, son peuple, sa culture. L’exemple est très certainement unique dans la France régionale, d’une musique traditionnelle demeurée populaire et vivante. Aujourd’hui florissante, elle a pourtant dû en passer par le riacquistu, qui est une réappropriation du répertoire corse rendue possible par une grande politique de collecte et de répertoriage des témoignages de ce patrimoine unique. Petru Guelfucci en fut l’un des grands artisans, et le créateur notamment du groupe de polyphonies Voce di Corsica, ou encore membre fondateur de l’ensemble Canta u populu Corsu. Au moment de la disparition de cette figure emblématique, le 8 octobre 2021 la Corse avait retrouvé sa voix, et avait inscrit à l’inspiration -entre autres- de Petru la paghjella (chant polyphonique) sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. Une tournée en Corse est prévue en 2024.. Tout public

Dimanche 2024-01-27 16:00:00 fin : 2024-01-27 . 0 EUR.

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges wishes to pay musical tribute to the work of Petru Guelfucci, who never ceased to carry the voice of his country across borders, be they geographical or aesthetic.

Corsica has its roots in language, people and culture. This is certainly a unique example in regional France, of a traditional music that has remained popular and alive. Now flourishing, it has nevertheless had to go through riacquistu, which is a reappropriation of the Corsican repertoire made possible by a major policy of collecting and cataloguing evidence of this unique heritage. Petru Guelfucci was one of the great architects of this process, and the creator of the Voce di Corsica polyphonic group, as well as a founding member of the Canta u populu Corsu ensemble. At the time of this emblematic figure?s death, on October 8, 2021, Corsica had rediscovered its voice, and had inscribed paghjella (polyphonic singing) – inspired by Petru, among others – on the list of humanity?s intangible heritage. A tour of Corsica is scheduled for 2024.

La Orquesta Sinfónica de Saint-Dié-des-Vosges desea rendir un homenaje musical a la obra de Petru Guelfucci, que nunca dejó de llevar la voz de su país más allá de las fronteras, ya fueran geográficas o estéticas.

Córcega hunde sus raíces en su lengua, su gente y su cultura. Se trata sin duda de un ejemplo único en la Francia regional de música tradicional que ha seguido siendo popular y vibrante. Ahora floreciente, ha tenido sin embargo que pasar por el riacquistu, es decir, una reapropiación del repertorio corso que ha sido posible gracias a una importante política de recopilación y catalogación de testimonios de este patrimonio único. Petru Guelfucci fue uno de los grandes artífices de este proceso, creador del grupo de polifonía Voce di Corsica y miembro fundador del conjunto Canta u populu Corsu. En el momento de la muerte de esta figura emblemática, el 8 de octubre de 2021, Córcega había redescubierto su voz, y había inscrito la paghjella (canto polifónico) en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, inspirándose, entre otros, en Petru. Está prevista una gira por Córcega en 2024.

Das Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges möchte dem Werk von Petru Guelfucci eine musikalische Hommage erweisen, der die Stimme seines Landes über geographische und ästhetische Grenzen hinweg getragen hat.

Korsika hat seine Wurzeln in seiner Sprache, seinem Volk und seiner Kultur. Das Beispiel einer traditionellen Musik, die populär und lebendig geblieben ist, ist sicherlich einzigartig in der Region Frankreich. Die heute blühende Musik musste jedoch den Weg des Riacquistu gehen, der eine Wiederaneignung des korsischen Repertoires darstellt, die durch eine umfassende Politik der Sammlung und Katalogisierung der Zeugnisse dieses einzigartigen Erbes ermöglicht wurde. Petru Guelfucci war einer der großen Architekten dieses Prozesses, der unter anderem die Polyphoniegruppe Voce di Corsica gründete und Gründungsmitglied des Ensembles Canta u populu Corsu war. Als diese Symbolfigur am 8. Oktober 2021 verstarb, hatte Korsika seine Stimme wiedergefunden und die Paghjella (polyphoner Gesang) auf Anregung von Petru in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Für 2024 ist eine Tournee durch Korsika geplant.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES