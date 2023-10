SPECTACLE NATURE MORTE 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 12 janvier 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Création librement inspirée d’A Rebours, ovni décadent écrit par Joris-Karl Huysmans en 1884 où le personnage principal, Des Esseintes, s’échappe du réel dans lequel il évolue pour mieux s’en recréer un autre, en s’entourant d’éléments aussi étranges que mystérieux.

Persuadé que la Nature n’a plus rien à apporter à l’Humain, et qu’il s’agit bel et bien de deux entités séparées, Des Esseintes n’est pas dans un rapport de « vivre avec », mais de vivre « au-dessus ». Cependant le microcosme qu’il recrée, qu’il veut dompter et façonner finit par mourir, lui échapper, ou le perturber. Il le quittera donc, et finira par retourner « à la civilisation ». De cette fin amputée des possibles échappées fantastiques qu’elle esquissait, est née l’envie d’imaginer une libre adaptation d’A Rebours, en partant de cette question : Et si Des Esseintes ne parvenait pas à s’extirper de ce qu’il a impulsé, que son enveloppe corporelle, affectée par ce qui l’entoure, poursuivait son processus de disparition et/ou de transformation ? Le propos d’À Rebours offre un possible magique et marionnettique inouï.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Vendredi 2024-01-12 20:00:00 fin : 2024-01-12 . 16 EUR.

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A creation freely inspired by A Rebours, the decadent UFO written by Joris-Karl Huysmans in 1884, in which the main character, Des Esseintes, escapes from the reality in which he lives to recreate another, surrounding himself with elements as strange as they are mysterious.

Convinced that Nature no longer has anything to contribute to Humanity, and that they are indeed two separate entities, Des Esseintes is not in a relationship of « living with », but of living « above ». However, the microcosm he recreates, that he wants to tame and shape, ends up dying, escaping from him, or disturbing him. So he leaves it, and eventually returns to « civilization ». From this ending, stripped of the possible fantastic escapes it outlined, was born the desire to imagine a free adaptation of A Rebours, based on the following question: What if Des Esseintes were unable to extricate himself from what he has instigated, and his bodily envelope, affected by what surrounds him, continued its process of disappearance and/or transformation? À Rebours offers a magical and puppet-like possibility.

Esta producción se basa libremente en A Rebours, un OVNI decadente escrito por Joris-Karl Huysmans en 1884, en el que el protagonista, Des Esseintes, escapa de la realidad en la que vive para recrear otra, rodeándose de elementos tan extraños como misteriosos.

Convencido de que la Naturaleza ya no tiene nada que aportar a la Humanidad, y de que en realidad son dos entidades separadas, Des Esseintes no se encuentra en una relación de « vivir con », sino de vivir « por encima ». Sin embargo, el microcosmos que recrea, que quiere domesticar y modelar, acaba muriendo, escapando de él o molestándole. Así que lo abandona y, finalmente, regresa a la « civilización ». De este final, despojado de las posibles fugas fantásticas que esbozaba, surgió el deseo de imaginar una adaptación libre de À Rebours, basada en esta pregunta: ¿Y si Des Esseintes no pudiera desprenderse de lo que ha creado, y su cuerpo, afectado por lo que le rodea, continuara su proceso de desaparición y/o transformación? À Rebours ofrece una posibilidad mágica y titiritera inédita.

Das Stück basiert auf dem dekadenten UFO A Rebours von Joris-Karl Huysmans aus dem Jahr 1884, in dem die Hauptfigur Des Esseintes der Realität, in der er sich bewegt, entflieht, um sich eine neue zu erschaffen, indem er sich mit seltsamen und mysteriösen Elementen umgibt.

Des Esseintes ist davon überzeugt, dass die Natur dem Menschen nichts mehr zu bieten hat und dass es sich um zwei getrennte Einheiten handelt. Er will nicht « mit », sondern « über » der Natur leben. Der Mikrokosmos, den er erschafft, den er zähmen und formen will, stirbt schließlich, entgleitet ihm oder stört ihn. Er verlässt ihn und kehrt schließlich « in die Zivilisation » zurück. Aus diesem Ende, das von den möglichen fantastischen Ausflügen, die es skizzierte, abgeschnitten war, entstand der Wunsch, eine freie Adaption von A Rebours zu entwerfen, die von folgender Frage ausgeht: Was wäre, wenn Des Esseintes nicht aus dem, was er angestoßen hat, ausbrechen könnte, wenn seine körperliche Hülle, die von seiner Umgebung beeinflusst wird, ihren Prozess des Verschwindens und/oder der Transformation fortsetzen würde? Die Absicht von À Rebours bietet ein unerhörtes magisches und marionettenhaftes Potenzial.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES