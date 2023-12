SPECTACLE : ZE WORLD TOUR SINGING – CLOWN ROCK 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 12 janvier 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 19:00:00

fin : 2024-01-12 20:00:00

Sortie de résidence, avant le spectacle « NATURE MORTE » de la CIE YOKAÏ.

Champion et Ultrason sont des clowns à part. Roadies du groupe de rock Les Fergessen, ils sont persuadés qu’ils vont faire leur première partie de concert.

Le matériel installé, les balances faites, les costumes repassés, nos deux audacieux usurpateurs avancent sur la corde raide du rock… A la clef, une tournée internationale!

Auteurs: Francis Albiero et Lydie Gustin ; Interprètes: Les 2 de la Spontanée ; Dramaturges: David Mignoneau et Michaëla Chariau ; Conseillers techniques: Les Fergessen ; Chargée de communicaBon: Juliette Hoefler ; Chargée de producBon: Coline Albiero..

Auteurs: Francis Albiero et Lydie Gustin ; Interprètes: Les 2 de la Spontanée ; Dramaturges: David Mignoneau et Michaëla Chariau ; Conseillers techniques: Les Fergessen ; Chargée de communicaBon: Juliette Hoefler ; Chargée de producBon: Coline Albiero.Tout public

0 EUR.

28 Quai Sadi Carnot ESPACE GEORGES SADOUL

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



