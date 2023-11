CONCERT – PHOENIX 66, LES DISCIPLES DE JOHNNY 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 16 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Après « Requiem » et « Voyage au pays des vivants », les Phoenix 66 reviennent avec leur nouveau spectacle « Ca ne finira jamais ».

Toujours sans sosie, sans imitation et toujours 100 % Live et 100 % Johnny, dans le respect du répertoire et des codes qu’il a laissé en héritage.

Une vraie interprétation et une qualité musicale au plus proche des versions les plus abouties des grands succès de Johnny, grâce à une équipe de 12 musiciens et un chanteur, dont la réputation n’est plus à faire.

Les Phoenix 66 n’ont jamais aussi bien portés leur nom de « Disciples de Johnny ».

5€ seront reversés à la SPA Déodatienne sur chaque entrée.

Places en ventes à l’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges, en plus des billetteries habituelles.. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. 22 EUR.

28 quai Sadi Carnot Espace Georges Sadoul

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



After « Requiem » and « Voyage au pays des vivants », the Phoenix 66 return with their new show « Ca ne finira jamais ».

No look-alikes, no imitations, 100% live and 100% Johnny, respecting the repertoire and codes he left as his legacy.

A true interpretation and musical quality as close as possible to the most accomplished versions of Johnny’s greatest hits, thanks to a team of 12 musicians and a singer whose reputation is well established.

Les Phoenix 66 have never lived up so well to their name of « Johnny’s Disciples ».

5? will be donated to the SPA Déodatienne from each ticket.

Tickets on sale at the Saint-Dié-des-Vosges Tourist Office, in addition to the usual ticket sales outlets.

Tras « Requiem » y « Voyage au pays des vivants », los Phoenix 66 vuelven con su nuevo espectáculo « Ca ne finira jamais ».

No habrá dobles ni imitaciones, sólo 100% en directo y 100% Johnny, respetando el repertorio y los códigos que dejó como legado.

Una verdadera interpretación y una calidad musical lo más cercana posible a las versiones más logradas de los grandes éxitos de Johnny, gracias a un equipo de 12 músicos y a un cantante cuya reputación está bien asentada.

Les Phoenix 66 nunca han hecho tanto honor a su nombre de « Discípulos de Johnny ».

de cada entrada se donarán 5? al SPA Déodatienne.

Entradas a la venta en la Oficina de Turismo de Saint-Dié-des-Vosges, además de en las taquillas habituales.

Nach « Requiem » und « Voyage au pays des vivants » kehren die Phoenix 66 mit ihrer neuen Show « Ca ne finira jamais » zurück.

Immer ohne Doppelgänger, ohne Imitation und immer 100 % Live und 100 % Johnny, mit Respekt für das Repertoire und die Codes, die er als Erbe hinterlassen hat.

Eine echte Interpretation und eine musikalische Qualität, die den erfolgreichsten Versionen der großen Hits von Johnny am nächsten kommt, dank eines Teams aus 12 Musikern und einem Sänger, dessen Ruf nicht mehr zu überbieten ist.

Die Phoenix 66 haben ihren Namen « Jünger von Johnny » noch nie so gut getragen.

von jedem Eintrittspreis gehen 5 Euro an die SPA Déodatienne.

Die Karten sind im Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges erhältlich, zusätzlich zu den üblichen Vorverkaufsstellen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES