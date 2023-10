VEILLEE AU COIN DU FEU 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 9 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Le soir tombe lentement sur le camp, et un feu patiemment entretenu durant le jour projette ses ombres tout autour. Un à un le conteur, des enfants par groupes, puis leurs parents, et leurs grands-parents, tout le monde enfin finit de se retrouver autour du foyer.

Un violon et le vieil accordéon sont bientôt tirés de leur malle, leurs accents se font parfois tendres, ou endiablés mais toujours passionnés. Au cours d’une improvisation, la même mélodie sifflée en souvenir d’un temps jamais vraiment oublié peut aussi bien devenir une musique klezmer, que s’orner des harmonies du jazz manouche. C’est en partant de cet imaginaire populaire que s’est naturellement constitué le florilège des différentes musiques d’Europe de l’Est retenu pour ces concerts. Profondeur des émotions, des thématiques, et virtuosité exacerbée se trouvent conjuguées aux couleurs et à la richesse de l’écriture orchestrale, un dialogue s’instaure bientôt entre les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges observant et répondant au violon et à l’accordéon solistes.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Evening falls slowly over the camp, and a fire patiently tended during the day casts its shadows all around. One by one, the storyteller, children in groups, then their parents, then their grandparents, everyone finally gathers around the hearth.

A violin and the old accordion are soon drawn from their trunk, their accents sometimes tender, sometimes boisterous, but always passionate. In the course of an improvisation, the same melody whistled in memory of a time never truly forgotten can just as easily become klezmer music, as be adorned with the harmonies of gypsy jazz. This popular imagination is the natural starting point for the selection of Eastern European music for these concerts. Depth of emotion, themes and exaggerated virtuosity are combined with the colors and richness of the orchestral writing, and a dialogue is soon established between the musicians of the Orchestre d?Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges observing and responding to the violin and accordion soloists.

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tel : 03 29 42 22 22

La tarde cae lentamente sobre el campamento y el fuego, pacientemente cuidado durante el día, proyecta sus sombras alrededor. Uno a uno, el cuentacuentos, los niños en grupos, luego sus padres y abuelos, finalmente todos se reúnen alrededor del hogar.

Un violín y el viejo acordeón no tardan en salir de su baúl, sus acentos a veces tiernos, a veces frenéticos, pero siempre apasionados. En el curso de una improvisación, la misma melodía silbada en recuerdo de un tiempo nunca verdaderamente olvidado puede tan fácilmente convertirse en música klezmer como adornarse con las armonías del jazz gitano. De este imaginario popular ha surgido naturalmente la antología de música de Europa del Este seleccionada para estos conciertos. La profundidad de las emociones y los temas y el virtuosismo exagerado se combinan con los colores y la riqueza de la escritura orquestal, y pronto se establece un diálogo entre los músicos de la Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges que observan y responden a los solistas de violín y acordeón.

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Teléfono: 03 29 42 22 22

Der Abend senkt sich langsam über das Lager und ein Feuer, das tagsüber geduldig am Brennen gehalten wurde, wirft seine Schatten ringsum. Nach und nach versammeln sich der Geschichtenerzähler, die Kinder in Gruppen, dann ihre Eltern und Großeltern und schließlich alle um die Feuerstelle.

Eine Geige und das alte Akkordeon werden bald aus ihrem Koffer geholt, ihre Akzente sind manchmal zärtlich, manchmal wild, aber immer leidenschaftlich. Im Laufe einer Improvisation kann die gleiche Melodie, die in Erinnerung an eine nie ganz vergessene Zeit gepfiffen wird, zu Klezmer-Musik werden oder sich mit den Harmonien des Gypsy-Jazz schmücken. Ausgehend von dieser volkstümlichen Vorstellungswelt entstand die Auswahl der verschiedenen osteuropäischen Musikrichtungen, die für diese Konzerte ausgewählt wurde. Die Musiker des Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges beobachten und beantworten die Solisten auf der Geige und dem Akkordeon und entwickeln so einen Dialog.

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tel.: 03 29 42 22 22

