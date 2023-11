AYMERIC LOMPRET – YOLO 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 1 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Spectacle de l’humoriste proposé par l’Espace Georges Sadoul. « Vous avez pas vu mon chien ? C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible ».

Aymeric Lompret est un humoriste né le 17 mars 1988 à Lille. En décembre 2011, il intègre On ne demande qu’a en rire sur France 2 et se produit pour la première fois à Paris et devant des millions de téléspectateurs. Durant deux ans, il comptabilise 39 passages durant lesquels son style et son écriture se peaufinent et se font remarquer. Il continue à monter sur scène et joue plusieurs spectacles en première partie de différents artistes notamment Anthony Kavanagh, Paul Séré, Le comte de Bouderbala, Garnier et Sentou, Shirley Souagnon, Olivier de Benoist1, Pierre-Emmanuel Barré et Blanche Gardin. Aymeric écrit et joue ses deux premiers one-man show, Présent et C’est trop pour moi grâce auxquels il remporte plusieurs prix dans dfférents festivals d’humour et se produit en France, Belgique et Suisse.

Vendredi 2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . 25 EUR.

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Comedy show presented by Espace Georges Sadoul. « Haven’t you seen my dog? It’s a pug. Pugs are cute, but they die young because they’re genetically selected to have the smallest snout possible.

Aymeric Lompret is a humorist born in Lille on March 17, 1988. In December 2011, he joined On ne demande qu?a en rire on France 2, performing for the first time in Paris and in front of millions of viewers. Over the course of two years, he logged 39 appearances, during which time his style and writing were honed and noticed. He continued to perform, opening for a number of artists including Anthony Kavanagh, Paul Séré, Le comte de Bouderbala, Garnier et Sentou, Shirley Souagnon, Olivier de Benoist1, Pierre-Emmanuel Barré and Blanche Gardin. Aymeric wrote and performed his first two one-man shows, Présent and C?est trop pour moi, which won him several prizes at various comedy festivals and took him to France, Belgium and Switzerland.

Espectáculo de humor organizado por el Espace Georges Sadoul. « ¿No has visto a mi perro? Es un carlino. Los carlinos son monos, pero mueren jóvenes porque se crían genéticamente para tener el hocico lo más pequeño posible ».

Aymeric Lompret es un cómico nacido el 17 de marzo de 1988 en Lille. En diciembre de 2011, se incorporó a On ne demande qu’a en rire en France 2 y actuó por primera vez en París ante millones de espectadores. A lo largo de dos años, hizo 39 apariciones, durante las cuales su estilo y su escritura se perfeccionaron y se hicieron notar. Siguió actuando como telonero de artistas como Anthony Kavanagh, Paul Séré, Le comte de Bouderbala, Garnier y Sentou, Shirley Souagnon, Olivier de Benoist1, Pierre-Emmanuel Barré y Blanche Gardin. Aymeric escribió y representó sus dos primeros espectáculos unipersonales, Présent y C’est trop pour moi, que le valieron varios premios en diversos festivales de comedia y le llevaron a Francia, Bélgica y Suiza.

Aufführung des Komikers, die vom Espace Georges Sadoul angeboten wird. « Haben Sie meinen Hund nicht gesehen? Das ist ein Mops. Mopse sind süß, aber sie sterben jung, weil sie genetisch so ausgewählt werden, dass die Schnauze so klein wie möglich ist.

Aymeric Lompret ist ein Humorist, der am 17. März 1988 in Lille geboren wurde. Im Dezember 2011 trat er in On ne demande qu’a en rire auf France 2 auf und trat zum ersten Mal in Paris und vor Millionen von Zuschauern auf. In den zwei Jahren, in denen er 39 Auftritte absolvierte, verfeinerte er seinen Stil und sein Schreiben und fiel auf. Er stand weiterhin auf der Bühne und trat in mehreren Shows im Vorprogramm verschiedener Künstler auf, darunter Anthony Kavanagh, Paul Séré, Le comte de Bouderbala, Garnier et Sentou, Shirley Souagnon, Olivier de Benoist1, Pierre-Emmanuel Barré und Blanche Gardin. Aymeric schrieb und spielte seine ersten beiden Ein-Mann-Shows, Présent und C?est trop pour moi, mit denen er mehrere Preise bei verschiedenen Humorfestivals gewann und in Frankreich, Belgien und der Schweiz auftrat.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES