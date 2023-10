PARLEZ-MOI D’AMOUR 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 19 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Spectacle musical organisé par le LIONS Club de Saint-Dié-des-Vosges au profit d’initiatives de jeunes créateurs et d’étudiants de la Déodatie. Tout public

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . 15 EUR.

28 quai Sadi Carnot ESPACE GEORGES SADOUL

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Musical show organized by the LIONS Club de Saint-Dié-des-Vosges to benefit initiatives by young creators and students in the Déodatie region

Espectáculo musical organizado por el LIONS Club de Saint-Dié-des-Vosges en favor de las iniciativas de jóvenes diseñadores y estudiantes de la región de Déodatie

Musikalische Aufführung, organisiert vom LIONS Club Saint-Dié-des-Vosges zugunsten von Initiativen junger Kreativer und Studenten aus der Déodatie

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES