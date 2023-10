CONCERT – COUP DE COEUR JEUNES TALENTS 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 5 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

QINGZHU WENG, VIOLON – SLAVA GUERCHOVITCH, PIANO

présenté par Musique Espérance

Concert en partenariat avec les Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt.

Ces deux jeunes artistes exceptionnels ont remporté les plus hautes distinctions lors des deux derniers concours internationaux du département des Vosges. Ils vont maintenant se produire ensemble sur scène pour un concert inédit. C’est une occasion rare de découvrir ces musiciens brillants, Considérés comme les plus prometteurs de leur génération.

À seulement 22 ans, Qingzhu Weng est l’un des violonistes chinois les plus remarqués. Il est lauréat à l’unanimité du premier prix et de trois prix spéciaux du Concours International de violon de Mirecourt en 2021. Il est également lauréat majeur du Concours International de violon Henryk Wieniawski, du Concours International Johann Sebastian Bach et du Concours International de musique Ysaye.

Slava Guerchovitch est un pianiste français né en 1999 dans une famille musicienne d’immigrés soviétiques.

En mars 2022, il est devenu le 3e Français à remporter le premier Grand Prix du prestigieux Concours International d’Épinal. Il remporte également le Prix de la Jeunesse Musicale Française, le Prix de la SACEM et le Prix Shigeru Kawai. Précédemment, il a déjà reçu de

nombreux prix internationaux.

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate en Sol Majeur, KV 301

Maurice Ravel : Sonate en sol

Serge Prokofiev : Sonate No. 2 en Ré Majeur,Op. 94a

Maurice Ravel : Tzigane

Billetterie Office de Tourisme. Tout public

Dimanche 2023-11-05 16:00:00 fin : 2023-11-05 . 17 EUR.

28 quai Sadi Carnot Espace Georges Sadoul

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



QINGZHU WENG, VIOLIN – SLAVA GUERCHOVITCH, PIANO

presented by Musique Espérance

Concert in partnership with the Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt.

These two exceptional young artists have won top honors at the last two international competitions in the Vosges department. They will now perform together on stage for an unprecedented concert. This is a rare opportunity to discover these brilliant musicians, considered to be the most promising of their generation.

At just 22, Qingzhu Weng is one of China?s most acclaimed violinists. He is the unanimous winner of first prize and three special prizes at the 2021 Mirecourt International Violin Competition. He is also a major prizewinner at the Henryk Wieniawski International Violin Competition, the Johann Sebastian Bach International Competition and the Ysaye International Music Competition.

Slava Guerchovitch is a French pianist born in 1999 into a musical family of Soviet immigrants.

In March 2022, he became the 3rd Frenchman to win the first Grand Prix of the prestigious Concours International d?Épinal. He also won the Prix de la Jeunesse Musicale Française, the Prix de la SACEM and the Prix Shigeru Kawai. He has already received numerous

numerous international awards.

Program :

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in G Major, KV 301

Maurice Ravel: Sonata in G

Serge Prokofiev: Sonata No. 2 in D Major, Op. 94a

Maurice Ravel: Tzigane

Tourist Office box office

QINGZHU WENG, VIOLÍN – SLAVA GUERCHOVITCH, PIANO

presentado por Musique Espérance

Concierto en colaboración con los Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt.

Estos dos jóvenes artistas excepcionales han obtenido los máximos honores en los dos últimos concursos internacionales del departamento de los Vosgos. Ahora actuarán juntos en el escenario en un concierto único. Se trata de una ocasión única para descubrir a estos brillantes músicos, considerados los más prometedores de su generación.

Con sólo 22 años, Qingzhu Weng es uno de los violinistas chinos más aclamados. Ha ganado por unanimidad el primer premio y tres premios especiales del Concurso Internacional de Violín de Mirecourt en 2021. También es uno de los principales galardonados en el Concurso Internacional de Violín Henryk Wieniawski, el Concurso Internacional Johann Sebastian Bach y el Concurso Internacional de Música de Ysaye.

Slava Guerchovitch es un pianista francés nacido en 1999 en el seno de una familia musical de inmigrantes soviéticos.

En marzo de 2022, se convirtió en el tercer francés en ganar el primer Gran Premio del prestigioso Concurso Internacional de Épinal. También ha ganado el Prix de la Jeunesse Musicale Française, el Premio SACEM y el Premio Shigeru Kawai. Ya ha recibido numerosos

numerosos premios internacionales.

Programa :

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata en sol mayor, KV 301

Maurice Ravel: Sonata en sol

Serge Prokofiev: Sonata nº 2 en re mayor, Op. 94a

Maurice Ravel: Tzigane

Taquilla de la Oficina de Turismo

QINGZHU WENG, VIOLINE – SLAVA GUERCHOVITCH, KLAVIER

präsentiert von Musique Espérance

Konzert in Partnerschaft mit den Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt.

Diese beiden jungen Ausnahmekünstler haben bei den letzten beiden internationalen Wettbewerben im Département Vosges die höchsten Auszeichnungen erhalten. Nun werden sie gemeinsam auf der Bühne stehen und ein noch nie dagewesenes Konzert geben. Es ist eine seltene Gelegenheit, diese brillanten Musiker, die als die vielversprechendsten ihrer Generation gelten, zu entdecken.

Der erst 22-jährige Qingzhu Weng ist einer der meistbeachteten chinesischen Violinisten. Er ist einstimmiger Gewinner des ersten Preises und von drei Sonderpreisen beim Internationalen Violinwettbewerb in Mirecourt 2021. Er ist außerdem Hauptpreisträger des Internationalen Henryk Wieniawski-Violinwettbewerbs, des Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs und des Internationalen Ysaye-Musikwettbewerbs.

Slava Guerchovitch ist ein französischer Pianist, der 1999 in einer musikalischen Familie sowjetischer Einwanderer geboren wurde.

Im März 2022 gewann er als dritter Franzose den ersten Grand Prix des renommierten Concours International d’Épinal. Er gewann außerdem den Prix de la Jeunesse Musicale Française, den Prix de la SACEM und den Prix Shigeru Kawai. Zuvor erhielt er bereits mehrere

zahlreiche internationale Preise.

Programm :

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate in G-Dur, KV 301

Maurice Ravel: Sonate in G

Serge Prokofjew: Sonate Nr. 2 in D-Dur,Op. 94a

Maurice Ravel: Tzigane

Kartenverkauf Office de Tourisme

