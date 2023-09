THÉÂTRE : « LES FOURBERIES DE SCAPIN » 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 17 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Spectacle de la Compagnie L’Éternel Été proposé par l’Espace Georges-Sadoul. Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Que diable allait-il faire dans cette galère ? Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé une jeune femme de naissance inconnue dont ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le consentement de leurs pères ! Scapin, valet rusé et généreux, reprend du service pour faire triompher la jeunesse et l’amour véritable. Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière. Un classique de la comédie revisité en musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.. Tout public

Mardi 2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 23:00:00. 12 EUR.

28 quai Sadi Carnot Espace Georges Sadoul

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A show by Compagnie L?Éternel Été, presented by Espace Georges-Sadoul. In a frenzied rhythm, a troupe of five actors, musicians and singers take on one of Molière?s funniest comedies.

What on earth was he going to do in this mess? The two friends Octave and Léandre have each married a young woman of unknown birth with whom they have fallen madly in love. And without their fathers’ consent! Scapin, the cunning and generous valet, is back in action to help youth and true love triumph. In a frenzied rhythm, a troupe of five actors, musicians and singers take on one of Molière?s funniest comedies. A comedy classic revisited with music in the spirit of tréteaux theater and Italian comedy.

Un espectáculo de la Compagnie L’Éternel Été, presentado por el Espace Georges-Sadoul. A un ritmo frenético, una compañía de cinco actores, músicos y cantantes aborda una de las comedias más divertidas de Molière.

¿Qué diablos iba a hacer en este embrollo? Los dos amigos Octave y Léandre se han casado cada uno con una joven de nacimiento desconocido de la que se han enamorado perdidamente. Y sin el consentimiento de sus padres Scapin, el astuto y generoso ayuda de cámara, vuelve a la acción para ayudar a que triunfen la juventud y el amor verdadero. A un ritmo frenético, una troupe de cinco actores, músicos y cantantes retoman una de las comedias más divertidas de Molière. Un clásico de la comedia revisitado con música en el espíritu del teatro de caballete y la comedia italiana.

Eine Aufführung der Compagnie L?Éternel Été, die vom Espace Georges-Sadoul angeboten wird. In einem wilden Rhythmus nimmt sich eine Truppe von fünf Schauspielern, Musikern und Sängern einer der lustigsten Komödien von Molière an.

Was zum Teufel sollte Molière in dieser Situation tun? Die beiden Freunde Octave und Léandre haben jeweils eine junge Frau von unbekannter Geburt geheiratet, in die sie sich unsterblich verliebt hatten. Und das ohne die Zustimmung ihrer Väter! Scapin, ein gerissener und großzügiger Diener, tritt wieder in Aktion, um der Jugend und der wahren Liebe zum Sieg zu verhelfen. Eine fünfköpfige Truppe aus Schauspielern, Musikern und Sängern nimmt sich in einem wilden Rhythmus einer der lustigsten Komödien von Molière an. Ein Klassiker der Komödie, der im Geiste des Bocktheaters und der italienischen Komödie mit Musik neu interpretiert wird.

