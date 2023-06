CONFÉRENCE UCP – EN REMONTANT LE GRAND CANAL: VENISE REDÉCOUVERTE 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

CONFÉRENCE UCP – EN REMONTANT LE GRAND CANAL: VENISE REDÉCOUVERTE
28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 12 juin 2023
Conférence de M. Lucien Larret, Professeur d'Histoire. Tout public

Lundi 2023-06-12 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-12 16:00:00. 0 EUR.

28 quai Sadi Carnot Espace Georges Sadoul

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Lecture by Lucien Larret, Professor of History. Conferencia del Sr. Lucien Larret, Profesor de Historia. Vortrag von Herrn Lucien Larret, Professor für Geschichte.

