Atelier Photomontage négatif positif inversé ! 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire Atelier Photomontage négatif positif inversé ! 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône, 3 janvier 2024, Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03 16:00:00 . Après avoir parcouru l’exposition de Baptiste Rabichon, « Pièces », les enfants seront invités à réaliser une œuvre photographique en mêlant différents techniques : prises de vue photographiques, négatif et positif, découpage, photomontage, collage. EUR.

28 Quai des Messageries musée Nicéphore Niépce

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

