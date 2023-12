Visite En famille (adaptée aux 6 … 12 ans) 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône, 28 décembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2023-12-28 14:30:00

fin : 2023-12-28 16:00:00

Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeux d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie.

28 Quai des Messageries Musée Nicéphore Niépce

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



