VENTE D’AFFICHES 28 Quai Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 16 décembre 2023 09:30, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Pour la décoration de votre intérieur, pour offrir, ou pour toute autre chose … l’association ART & ESSAI organise une vente d’affiches de films que vous avez pu voir dans votre salle. 1€ l’affiche 60*40.. Tout public

Samedi 2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 11:30:00. 0 EUR.

28 Quai Carnot Cinéma Excelsior

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



To decorate your home, to give as a gift, or for anything else … the ART & ESSAI association is organizing a sale of movie posters that you may have seen in your theater. 1? for a 60*40 poster.

Para decorar su casa, como regalo, o para cualquier otra cosa… la asociación ART & ESSAI organiza una venta de carteles de películas que habrá visto en su cine. 1? por un cartel de 60*40.

Der Verein ART & ESSAI organisiert einen Verkauf von Filmplakaten, die Sie in Ihrem Kinosaal gesehen haben, für die Dekoration Ihrer Wohnung, als Geschenk oder für andere Zwecke. 1? das Plakat 60*40.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES