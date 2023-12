PROJECTION ET ÉCHANGE : « SEPT HIVERS À TÉHÉRAN » 28 Quai Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 12 décembre 2023 20:30, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

« En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d’images filmées clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh. »

Projection en partenariat avec le cinéma Excelsior – Échanges et informations sur les thématiques abordées par le film. Participation à l’opération « 10 Jours pour Signer ».. Tout public

Mardi 2023-12-12 20:30:00 fin : 2023-12-12 22:30:00. 5 EUR.

28 Quai Carnot Cinéma Excelsior

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



« In 2007 in Tehran, 19-year-old Reyhaneh Jabbari stabbed the man about to rape her. She is accused of murder and sentenced to death. Using footage shot clandestinely, Seven Winters in Teheran shows the family?s struggle to save Reyhaneh. »

Screening in partnership with the Excelsior cinema – Discussions and information on the themes addressed by the film. Participation in the « 10 Days to Sign » operation.

« En 2007, Reyhaneh Jabbari, de 19 años, apuñaló en Teherán a un hombre que iba a violarla. Es acusada de asesinato y condenada a muerte. Siete inviernos en Teherán muestra la lucha de la familia por salvar a Reyhaneh

Proyección en colaboración con el cine Excelsior – Debates e información sobre los temas planteados por la película. Participación en la campaña « 10 días para firmar ».

« 2007 ersticht die 19-jährige Reyhaneh Jabbari in Teheran einen Mann, der sie gerade vergewaltigen will. Sie wird des Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt. Sieben Winter in Teheran zeigt anhand von heimlich gedrehtem Filmmaterial den Kampf der Familie, um Reyhaneh zu retten. »

Vorführung in Zusammenarbeit mit dem Kino Excelsior – Austausch und Informationen zu den im Film angesprochenen Themen. Teilnahme an der Aktion « 10 Days to Sign » (10 Tage zum Unterschreiben).

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES