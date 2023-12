Ciné Rencontre 28 Place du Vieux Marché Château-Renard, 22 janvier 2024, Château-Renard.

Château-Renard Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 20:00:00

fin : 2024-01-22

Ciné Rencontre en présence de Jacques MARTINEAU réalisateur de « Jeanne et le garçon formidable » !

Comédie musicale d’Olivier DUCASTEL et Jacques MARTINEAU avec Virginie LEDOYEN, Mathieu DEMY, Valérie BONNETON (1h34) (1998).

« Jeanne, réceptionniste dans une agence de voyae, collectionne les amants. Un jour elle tombe sur Olivier dans le métro et c’est le coup de foudre. Mais leur amour se retrouve assombri par le grand mal de la décennie : le sida. »

7 EUR.

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire



