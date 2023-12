Ballet – Casse Noisette 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Catégories d’Évènement: Chateau-renard

Loiret Ballet – Casse Noisette 28 Place du Vieux Marché Château-Renard, 21 janvier 2024, Château-Renard. Château-Renard Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 Ballet « Casse Noisette » en différé de l’Opéra Bastille de Paris !.

Ballet « Casse Noisette » en différé de l’Opéra Bastille de Paris !

Ballet « Casse Noisette » en différé de l’Opéra Bastille de Paris !

Musique de Tchaikovsky et Chorégraphie de Rudolf Noureev

« Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le casse-noisette se transforme en prince qui, après avoir protégé Clara du Roi des Souris, l’amène au Royaume des Délices où les festivités commencent. » 15 EUR.

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par OT 3CBO Détails Catégories d’Évènement: Chateau-renard, Loiret Autres Code postal 45220 Lieu 28 Place du Vieux Marché Adresse 28 Place du Vieux Marché Ville Château-Renard Departement Loiret Lieu Ville 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Latitude 47.93145 Longitude 2.92824 latitude longitude 47.93145;2.92824

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard/