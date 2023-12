Ciné Rencontre 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Catégories d’Évènement: Chateau-renard

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:00:00

fin : 2024-01-13 En présence de Lisa DURAND de Sorociné média indépendant dédié au cinéma à travers un point de vue féministe..

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

