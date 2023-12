Spectacle Vivant – « La vache et le prisonnier » & Dupont Lajoie 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Catégories d’Évènement: Chateau-renard

Loiret Spectacle Vivant – « La vache et le prisonnier » & Dupont Lajoie 28 Place du Vieux Marché Château-Renard, 17 décembre 2023 15:00, Château-Renard. Château-Renard,Loiret Spectacle vivant sur la scène du Vox !

À partir de 10 ans.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 12 EUR.

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire



Live entertainment on the Vox stage!

Ages 10 and up Espectáculo en directo en el escenario Vox

A partir de 10 años Lebendiges Spektakel auf der Bühne des Vox!

Ab 10 Jahren Mise à jour le 2023-12-02 par OT 3CBO Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Chateau-renard, Loiret Autres Code postal 45220 Lieu 28 Place du Vieux Marché Adresse 28 Place du Vieux Marché Ville Château-Renard Departement Loiret Lieu Ville 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Latitude 47.93145 Longitude 2.92824 latitude longitude 47.93145;2.92824

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard/