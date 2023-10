Ciné Discussion 28 Place du Vieux Marché Château-Renard, 26 novembre 2023, Château-Renard.

Château-Renard,Loiret

Ciné Discussion « Sacerdoce » Documentaire de Damien Boyer (1h30) (2023)

Restez échanger après le film….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 7 EUR.

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire



Ciné Discussion « Sacerdoce » Documentary by Damien Boyer (1h30) (2023)

Stay and chat after the film…

Ciné Discusión « Sacerdoce » Documental de Damien Boyer (1h30) (2023)

Quédese a charlar después de la película…

Ciné Discussion « Sacerdoce » Dokumentarfilm von Damien Boyer (1h30) (2023)

Bleiben Sie nach dem Film zum Austausch …

Mise à jour le 2023-10-25 par OT 3CBO