Aix-en-Provence

Musiques au Musée « L’Heure exquise » : airs d’opéra et mélodies de Fauré, Massenet, Bizet…par Valentin Thill, ténor et Franck Benel, piano. Avec les Ateliers de la Voix d’Aix-en-Provence (AVA)..

Formé au Conservatoire Darius Milhaud et à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans la classe de José Van Dam, Valentin Thill a remporté plusieurs concours de chant internationaux, et a déjà fait des débuts remarqués dans les rôles de Tamino (La Flûte enchantée), ou Don José (Carmen).

Entre deux représentations sur de grandes scènes, il répond à l’invitation d’AVA pour nous offrir le rare privilège de ce récital dans le cadre intimiste du Musée des Tapisseries.

28 Place Des Martyrs de la Résistance Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



