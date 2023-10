R.Toros Si je sculpte… 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’exposition au musée des Tapisseries, qui rend hommage à Toros décédé en 2020, et qui marque le quarantième anniversaire du Monument aixois, vous invite à découvrir une vingtaine de dessins préparatoire et près de trente-cinq sculptures.

2023-10-19 fin : 2023-12-31 . .

28 Place Des Martyrs de la Résistance Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition at the Musée des Tapisseries, which pays tribute to Toros who died in 2020, and marks the fortieth anniversary of the Aix Monument, invites you to discover some twenty preparatory drawings and nearly thirty-five sculptures

La exposición del Museo de las Tapicerías, que rinde homenaje a Toros, fallecido en 2020, y que marca el cuadragésimo aniversario del Monumento de Aix, le invita a descubrir una veintena de dibujos preparatorios y cerca de treinta y cinco esculturas

Die Ausstellung im Tapisserie-Museum, die den 2020 verstorbenen Toros ehrt und den vierzigsten Jahrestag des Aix-Monuments markiert, lädt Sie ein, etwa zwanzig vorbereitende Zeichnungen und fast fünfunddreißig Skulpturen zu entdecken

