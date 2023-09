Vingt-mille saisons – Un Automne à l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les installations et tableaux de Nicolas Clauss sont des œuvres sans fin, qui continuent à s’écrire toutes seules une fois installées, selon un principe programmé de hasard, toujours en mouvement..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-30 19:30:00. .

28 Place Des Martyrs de la Résistance Palais de l’ancien Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nicolas Clauss?s installations and paintings are never-ending works that continue to write themselves once installed, according to a programmed principle of chance, always in motion.

Las instalaciones y pinturas de Nicolas Clauss son obras interminables que siguen escribiéndose a sí mismas una vez instaladas, según un principio programado de azar, siempre en movimiento.

Die Installationen und Gemälde von Nicolas Clauss sind endlose Werke, die sich selbst weiterschreiben, wenn sie einmal installiert sind, nach einem programmierten Zufallsprinzip, das immer in Bewegung ist.

