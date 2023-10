Lisons à voix haute 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay, 13 décembre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

(Re)Découvrons le plaisir de la lecture à voix haute en lisant ensemble une courte pièce de théâtre. Moment convivial pour une expérience agréable.

Pour adultes et ados (dès 15 ans)..

2023-12-13

28 Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Thénezay

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



(Re)Discover the pleasure of reading aloud by reading a short play together. A convivial moment for an enjoyable experience.

For adults and teenagers (aged 15 and over).

(Re)descubra el placer de leer en voz alta leyendo juntos una breve obra. Un momento de convivencia para una experiencia agradable.

Para adultos y adolescentes (a partir de 15 años).

(Wieder-)Entdecken wir die Freude am Vorlesen, indem wir gemeinsam ein kurzes Theaterstück lesen. Geselliger Moment für eine angenehme Erfahrung.

Für Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahren).

