Spectacle de contes avec Crist’aile 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay, 22 novembre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

Evadons nous avec Crist’aile vers le pays des contes et profitons de ses histoires autour de valeurs bienveillantes et de l’ambiance de Noël.

Public familial..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

28 Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Thénezay

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let’s escape with Crist’aile to the land of fairy tales and enjoy her stories about benevolent values and the Christmas spirit.

Family audience.

Escapemos con Crist’aile al país de los cuentos de hadas y disfrutemos de sus historias basadas en valores benévolos y en el ambiente de la Navidad.

Público familiar.

Entfliehen wir mit Crist’aile ins Land der Märchen und genießen wir ihre Geschichten rund um wohlwollende Werte und die Weihnachtsstimmung.

Familienpublikum.

