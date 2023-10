Café créatif avec les créateurs exposants 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay, 15 novembre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

Pour cet atelier créatif exceptionnel, la présence des créateurs exposants à la bibliothèque. L’occasion d’échanger avec eux pour tout savoir sur leurs techniques et leur inspiration

Dès 11 ans..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

28 Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Thénezay

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For this exceptional creative workshop, the exhibiting designers will be present at the library. An opportunity to talk to them and find out all about their techniques and inspiration

Ages 11 and up.

Para este excepcional taller creativo, los diseñadores expositores estarán presentes en la biblioteca. Una oportunidad para hablar con ellos y descubrir sus técnicas e inspiraciones

A partir de 11 años.

Für diesen außergewöhnlichen kreativen Workshop waren die ausstellenden Designer in der Bibliothek anwesend. Die Gelegenheit, sich mit ihnen auszutauschen, um alles über ihre Techniken und Inspirationen zu erfahren

Ab 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par CC Parthenay Gâtine