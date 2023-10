Exposition « Nos arts créatifs » 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay, 18 octobre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

Découvrez divers artistes locaux à travers leurs créations exposées à la bibliothèque.

Rencontre des créateurs le mercredi 15 novembre à 14h30 pour tout savoir sur leurs techniques.

Dès 6 ans..

2023-10-18 fin : 2023-11-17 . EUR.

28 Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover various local artists through their creations exhibited at the library.

Meet the artists on Wednesday November 15 at 2.30pm to find out all about their techniques.

Ages 6 and up.

Descubra a varios artistas locales a través de sus creaciones expuestas en la biblioteca.

Reúnase con los artistas el miércoles 15 de noviembre a las 14:30 para conocer sus técnicas.

A partir de 6 años.

Entdecken Sie verschiedene lokale Künstler anhand ihrer in der Bibliothek ausgestellten Werke.

Treffen Sie die Schöpfer am Mittwoch, den 15. November um 14:30 Uhr, um alles über ihre Techniken zu erfahren.

Ab 6 Jahren.

