Vote du Comité Prix des Lecteurs 28 Place de l’Hôtel de Ville Thénezay, 11 octobre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

Dans le cadre des « Littératures Européennes de Cognac »

Echanges autour de la sélection annuelle de romans italiens et vote pour votre livre préféré.

Pour adultes et ados dès 15 ans..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

28 Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Thénezay

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Littératures Européennes de Cognac » event

Discuss the annual selection of Italian novels and vote for your favorite book.

For adults and teenagers aged 15 and over.

En el marco de « Littératures Européennes de Cognac

Discuta la selección anual de novelas italianas y vote por su libro favorito.

Para adultos y jóvenes a partir de 15 años.

Im Rahmen der « Europäischen Literaturen von Cognac »

Austausch über die jährliche Auswahl an italienischen Romanen und Abstimmung für Ihr Lieblingsbuch.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren.

