Molsheim Dégustation de vins de la vallée du Rhône et Bourgogne 28 place de l »Hotel de Ville Molsheim, 20 décembre 2023 12:00, Molsheim. Molsheim,Bas-Rhin Dégustation libre et gratuite sur le thème des vins de la vallée du Rhône et de la Bourgogne..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:30:00. EUR.

28 place de l »Hotel de Ville

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Free tasting of Rhône Valley and Burgundy wines. Degustación gratuita de vinos del Valle del Ródano y de Borgoña. Freie und kostenlose Verkostung zum Thema Weine aus dem Rhonetal und Burgund.

