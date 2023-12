Dégustation de Whisky 28 Place de l »Hotel de Ville Molsheim, 13 décembre 2023 12:00, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Dégustation libre et gratuite de Whisky Westland et du Domaine des Hautes Glaces en présence du Brand Ambassador.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

28 Place de l »Hotel de Ville

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Free tasting of Westland Whisky and Domaine des Hautes Glaces in the presence of the Brand Ambassador

Degustación gratuita de Whisky Westland y Domaine des Hautes Glaces en presencia del Embajador de la Marca

Freie und kostenlose Verkostung von Westland Whisky und Domaine des Hautes Glaces in Anwesenheit des Brand Ambassadors

