Exposition Troc ton art 28 Place de la République Sauveterre-de-Guyenne, 2 novembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Venez découvrir les œuvres réalisées par les volontaires de l’association Passerelle, dans le cadre de l’atelier Troc ton art. Vous pourrez rencontrer les artistes au cours du vernissage de l’exposition qui aura lieu le 7 novembre à 19h. Exposition visible aux horaires d’ouverture de la mairie..

2023-11-02 fin : 2023-11-30 17:00:00. EUR.

28 Place de la République Mairie

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works created by volunteers from the Passerelle association, as part of the Troc ton art workshop. You can meet the artists at the exhibition opening on November 7 at 7pm. Exhibition on view during Town Hall opening hours.

Venga a descubrir las obras creadas por los voluntarios de la asociación Passerelle en el marco del taller de arte Troc ton. Podrá conocer a los artistas en el preestreno de la exposición, el 7 de noviembre a las 19.00 horas. La exposición podrá visitarse durante las horas de apertura del Ayuntamiento.

Entdecken Sie die Werke, die von den Freiwilligen des Vereins Passerelle im Rahmen des Ateliers Troc ton art geschaffen wurden. Sie können die Künstler während der Ausstellungseröffnung am 7. November um 19 Uhr treffen. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de l’Entre-deux-Mers