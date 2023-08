Makja en concert 28 Lieu-dit Baragne Cambes, 20 octobre 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

Concerné par le monde qui l’entoure, Makja vient à la chanson par amour des mots, mais aussi pour exprimer le trop-plein d’humain qui coule dans ses veines.

Après avoir été reconnu comme artisan chansonnier avec le Prix Centre des Écritures de Chanson (voix du Sud 2016) et après avoir mis un pied dans les foyers français lors de l’aventure The Voice (2019), Makja revient avec un nouvel album acoustique « Sessions Vivantes #2 »..

28 Lieu-dit Baragne Théâtre Le Jonchet

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concerned by the world around him, Makja comes to song for the love of words, but also to express the human overflow that runs through his veins.

After being recognized as an artisan chansonnier with the Prix Centre des Écritures de Chanson (Voices du Sud 2016) and having set foot in French homes during The Voice adventure (2019), Makja returns with a new acoustic album « Sessions Vivantes #2 ».

Preocupado por el mundo que le rodea, Makja llegó a la canción por amor a las palabras, pero también para expresar el desbordamiento de humanidad que corre por sus venas.

Tras ser reconocido como chansonnier artesano con el Prix Centre des Écritures de Chanson (Voices du Sud 2016) y haber pisado los hogares franceses durante la aventura de La Voz (2019), Makja regresa con un nuevo álbum acústico ‘Sessions Vivantes #2’.

Makja, der von der Welt um ihn herum betroffen ist, kommt aus Liebe zu den Worten zum Chanson, aber auch, um das Übermaß an Menschlichkeit, das in seinen Adern fließt, auszudrücken.

Nachdem er mit dem Prix Centre des Écritures de Chanson (voix du Sud 2016) als Liedermacher anerkannt wurde und beim Abenteuer The Voice (2019) einen Fuß in die französischen Haushalte gesetzt hat, kehrt Makja mit einem neuen Akustikalbum « Sessions Vivantes #2 » zurück.

