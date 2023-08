Théâtre : Trois femmes 28 Lieu-dit Baragne Cambes, 15 octobre 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

Trois générations et deux classes sociales. Une comédie à double coïncidence, un tour de passe-passe familial. Écrit en 1999, Trois femmes frappe par son absolue actualité. Mise en scène : Damien Tridant avec Marie-Christine Lefèvre, Isabelle Vella et Christine Coutou..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

28 Lieu-dit Baragne Théâtre Le Jonchet

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Three generations and two social classes. A comedy of double coincidence and family sleight-of-hand. Written in 1999, Trois femmes is strikingly topical. Directed by Damien Tridant with Marie-Christine Lefèvre, Isabelle Vella and Christine Coutou.

Tres generaciones y dos clases sociales. Una comedia de dobles coincidencias y prestidigitación familiar. Escrita en 1999, Trois femmes sigue siendo tan actual como siempre. Dirigida por Damien Tridant con Marie-Christine Lefèvre, Isabelle Vella y Christine Coutou.

Drei Generationen und zwei soziale Klassen. Eine Komödie mit doppeltem Zufall, ein familiärer Zaubertrick. Trois femmes wurde 1999 geschrieben und besticht durch seine absolute Aktualität. Inszenierung: Damien Tridant mit Marie-Christine Lefèvre, Isabelle Vella und Christine Coutou.

