Promenades Solitaires 28 Lieu-dit Baragne Cambes, 7 octobre 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

De rêveries sentimentales et nostalgiques menant à des voyages intérieurs, est né l’album « Dans la maison vide », et plus récemment pour la scène « Promenades solitaires ». Appuyées par un dispositif, vidéo, de courtes pièces de piano dessinent un parcours poétique. La musique, parfois comparée à celle de Satie, se veut contemporaine, mais toujours accessible….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

28 Lieu-dit Baragne Théâtre Le Jonchet

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sentimental and nostalgic reveries leading to inner journeys gave birth to the album « Dans la maison vide », and more recently to « Promenades solitaires » for the stage. Supported by a video device, short piano pieces sketch out a poetic journey. The music, sometimes compared to that of Satie, is contemporary but always accessible?

Ensueños sentimentales y nostálgicos que conducen a viajes interiores dieron lugar al álbum Dans la maison vide, y más recientemente a Promenades solitaires para el escenario. Apoyadas en un dispositivo de vídeo, breves piezas para piano trazan un recorrido poético. La música, a veces comparada con la de Satie, es contemporánea pero siempre accesible..

Aus sentimentalen und nostalgischen Träumereien, die zu inneren Reisen führen, entstand das Album « Dans la maison vide » (Im leeren Haus) und zuletzt für die Bühne « Promenades solitaires » (Einsame Spaziergänge). Unterstützt durch ein Video, zeichnen kurze Klavierstücke eine poetische Reise. Die Musik, die manchmal mit der von Satie verglichen wird, ist zeitgenössisch, aber immer zugänglich

