J’adapte mon potager à la sécheresse avec la permaculture 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage, vendredi 24 mai 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24 20:00:00

Découvrir les actions concrètes à mettre en place pour adapter son potager à la sécheresse: les paillages, le non travail du sol, les espèces et variétés potagères adaptées…

Au jardin potager en permaculture, un des principes importants est de faire en sorte qu’un aménagement remplisse plusieurs fonctions. Venez découvrir notamment les nombreuses fonctions des paillages végétaux lors de la visite commentée du jardin potager en permaculture de la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche.

28 le hamel pin Le Bény Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



