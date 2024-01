Chantier bénévole : construction d’un muret de pierre sèche 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage, samedi 23 mars 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Venez découvrir et pratiquer la construction en pierre sèche lors de ce chantier bénévole ouvert à tous.

La construction en pierre sèche est un assemblage de pierres naturelles, taillées ou non. Les pierres sont disposées et tiennent sans mortier. C’est leur poids, leur rugosité et des techniques de construction particulières qui garantissent la durabilité dans le temps de la construction.

Les murets de pierre sèche constituent des abris, des zones de chasse ou de repos, des zones d’hivernage ou de nidification pour une multitude d’espèces: insectes, mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux, crustacés…

La construction en pierre sèche est un patrimoine vivant. L’Unesco a inscrit le métier de murailler au titre du patrimoine mondial immatériel.

28 le hamel pin Le Bény Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Calvados Attractivité