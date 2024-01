Soirée ciné : La voie des tisserands 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage, vendredi 2 février 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

La voie des tisserands, un film vécu et réalisé par cinq jeunes de la MJC de Vire.

Cinq cyclistes, cinq jours à la rencontre de cinq lieux qui mettent en place des solutions face aux défis environnementaux et sociaux. Un documentaire réalisé par des jeunes de la MJC de Vire, financé par l’Office franco-allemand de la jeunesse.

Lors d’une soirée ciné à la Maison de la nature et de la pierre sèche, venez voir leur film et les rencontrer.

28 le hamel pin Le Bény Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



