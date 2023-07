Les chauves-souris, des mammifères à l’envers à Bény-Bocage 28, Le Hamel Pin Souleuvre en Bocage, 25 août 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Les chauves-souris, des mammifères à l’envers : un diaporama pour les découvrir, des expériences pour les comprendre, un jeu pour ressentir, une balade pour les entendre ! À partir de 6 ans. Réservation conseillée. Prévoir lampe de poche et gilet fluo..

2023-08-25 20:00:00 fin : 2023-08-25 22:00:00. .

28, Le Hamel Pin Le Bény-Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Bats, mammals in reverse: a slide show to discover them, experiments to understand them, a game to feel them, a walk to hear them! Ages 6 and up. Reservations recommended. Flashlight and fluorescent vest essential.

Murciélagos, mamíferos al revés: un diaporama para descubrirlos, experimentos para entenderlos, un juego para sentirlos, ¡un paseo para oírlos! Para niños a partir de 6 años. Se recomienda reservar. Llevar linterna y chaleco fluorescente.

Fledermäuse, Säugetiere, die auf dem Kopf stehen: eine Diashow, um sie zu entdecken, Experimente, um sie zu verstehen, ein Spiel, um sie zu spüren, ein Spaziergang, um sie zu hören! Ab 6 Jahren. Eine Reservierung wird empfohlen. Taschenlampe und Leuchtweste mitbringen.

