Les petites bêtes du potager à Bény-Bocage 28, Le Hamel Pin Souleuvre en Bocage, 27 juillet 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Venez découvrir les petites bêtes du potager avec la Maison de la Nature de Bény-Bocage. À partir de 5 ans. Réservation conseillée..

2023-07-27 10:00:00 fin : 2023-07-27 12:00:00. .

28, Le Hamel Pin Le Bény-Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Come and discover the little beasts of the vegetable garden with the Maison de la Nature de Bény-Bocage. Ages 5 and up. Reservations recommended.

Ven a descubrir las pequeñas bestias del huerto con la Maison de la Nature de Bény-Bocage. Para niños a partir de 5 años. Se recomienda reservar.

Entdecken Sie mit dem Maison de la Nature de Bény-Bocage die kleinen Tiere des Gemüsegartens. Ab 5 Jahren. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche