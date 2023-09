Atelier de cuisine – Cupcakes 28 la forge Saint-Philbert-des-Champs, 27 octobre 2023, Saint-Philbert-des-Champs.

Saint-Philbert-des-Champs,Calvados

Vous pourrez à confectionner de délicieux cupcakes avec Elisabeth Tirel, membre de la célèbre confrérie des disciples d’Auguste Escoffier.

Dégustation sur place autour d’un jus de pomme local et à emporter..

2023-10-27 09:30:00 fin : 2023-10-27 12:00:00. .

28 la forge Maison du Chef Normand

Saint-Philbert-des-Champs 14130 Calvados Normandie



You can make delicious cupcakes with Elisabeth Tirel, a member of the famous confrérie des disciples d’Auguste Escoffier.

Tasting on site with local apple juice, or to take away.

Podrá preparar deliciosos cupcakes con Elisabeth Tirel, miembro de la famosa cofradía de discípulos de Auguste Escoffier.

Degustaciones in situ con zumo de manzana local, o para llevar.

Sie können mit Elisabeth Tirel, einem Mitglied der berühmten Bruderschaft der Jünger von Auguste Escoffier, köstliche Cupcakes herstellen.

Verkostung vor Ort bei einem lokalen Apfelsaft und zum Mitnehmen.

