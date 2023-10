Soirée tripes 28 la forge Saint-Philbert-des-Champs, 4 octobre 2023, Saint-Philbert-des-Champs.

Saint-Philbert-des-Champs,Calvados

La Maison du Chef Normand vous prépare un plat typiquement de chez nous : Les tripes !

Menu complet :

Kir normand ou jus de pomme local

Terrine du chef

Tripes ou escalope de volaille à la normande, garnie de pommes de terre vapeur

Bourdin aux pommes et sa glace vanille

Café.

Vendredi 2023-10-04 19:30:00 fin : 2023-11-04 . .

28 la forge Maison du Chef Normand

Saint-Philbert-des-Champs 14130 Calvados Normandie



La Maison du Chef Normand prepares a dish typically from our region: Tripe!

Full menu:

Kir normand or local apple juice

Chef’s terrine

Normandy-style tripe or poultry escalope with steamed potatoes

Apple bourdin with vanilla ice cream

Coffee

La Maison du Chef Normand prepara un plato típico de nuestra región: ¡Los callos!

Menú completo :

Kir normando o zumo de manzana local

Terrina del Chef

Callos a la normanda o escalope de ave con patatas al vapor

Bourdin de manzana con helado de vainilla

Café

Das Maison du Chef Normand bereitet Ihnen ein typisches Gericht aus unserer Heimat zu: Kutteln!

Komplettes Menü :

Normannischer Kir oder lokaler Apfelsaft

Terrine des Chefs

Kutteln oder Geflügelschnitzel auf normannische Art, garniert mit Salzkartoffeln

Bourdin mit Äpfeln und Vanilleeis

Kaffee

