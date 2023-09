JOURNÉE PORTES OUVERTES AU DISPENSAIRE 28 Grand’Rue Saint-Étienne-d’Albagnan, 24 septembre 2023, Saint-Étienne-d'Albagnan.

Saint-Étienne-d’Albagnan,Hérault

Venez découvrir les lieux et rencontrer une partie de l’équipe de bénévoles et praticiens qui font vivre le lieu.

Participez à des ateliers et animations, buvez un coup, manger un morceau, discutez et profitez d’un moment convivial suivi d’un concert de MAAX en soirée, au bénéfice du dispensaire (prix libre et conscient)

Buvette toute la journée petite restauration à partir de 16h (à prix libre et.

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 21:00:00. .

28 Grand’Rue

Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie



Come and discover the premises and meet some of the team of volunteers and practitioners who bring the place to life.

Take part in workshops and activities, have a drink and a bite to eat, chat and enjoy a convivial moment followed by a concert by MAAX in the evening, in aid of the dispensary (free and conscious price)

Refreshment bar all day, light refreshments from 4pm (free of charge)

Venga a descubrir los locales y a conocer a parte del equipo de voluntarios y profesionales que mantienen el lugar en funcionamiento.

Participe en talleres y actividades, tome una copa y coma algo, charle y disfrute de un momento de convivencia seguido de un concierto de MAAX por la noche, a beneficio del dispensario (gratuito y a precio consciente)

Bar de refrescos durante todo el día, con tentempiés a partir de las 16.00 horas (gratuitos y a precio consciente)

Lernen Sie die Räumlichkeiten kennen und treffen Sie einen Teil des Teams aus Freiwilligen und Praktikern, die den Ort am Leben erhalten.

Nehmen Sie an Workshops und Animationen teil, trinken Sie etwas, essen Sie etwas, diskutieren Sie und genießen Sie einen geselligen Moment, gefolgt von einem Konzert von MAAX am Abend, das der Krankenstation zugute kommt (freier und bewusster Preis)

Den ganzen Tag über gibt es Getränke und kleine Snacks ab 16 Uhr (freier Preis, aber nicht zu teuer)

