Présentation de saison 28 Grande Rue Flagey Catégories d’Évènement: Doubs

Flagey Présentation de saison 28 Grande Rue Flagey, 21 janvier 2024, Flagey. Flagey Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00 . Par l’équipe de médiation du Pôle Courbet Profitez de ce dimanche hivernal pour remplir votre calendrier et votre menu culturel. Au programme les prochains événements de la Ferme Courbet, une présentation de sa future exposition mais également les futures grandes dates de concerts et festival de cette année 2024 pleine de surprises. Durée : en continu de 15h à 17h EUR.

28 Grande Rue Ferme Courbet

Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Flagey Autres Code postal 25330 Lieu 28 Grande Rue Adresse 28 Grande Rue Ferme Courbet Ville Flagey Departement Doubs Lieu Ville 28 Grande Rue Flagey Latitude 47.03578 Longitude 6.1243 latitude longitude 47.03578;6.1243

28 Grande Rue Flagey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flagey/