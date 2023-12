Marché de Noël de l’ école Le Petit Prince 28 Grande Rue Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs Marché de Noël de l’ école Le Petit Prince 28 Grande Rue Arc-et-Senans, 16 décembre 2023, Arc-et-Senans. Arc-et-Senans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 . Venez nombreux profiter du marché de Noël de l’Ecole Le Petit Prince organisé par l’Association des parents d’élèves.

Stands de décorations de Noël et d’artisans locaux

Petite restauration sur place (morbiflette). EUR.

28 Grande Rue Salle Polyvalente

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON Détails Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Code postal 25610 Lieu 28 Grande Rue Adresse 28 Grande Rue Salle Polyvalente Ville Arc-et-Senans Departement Doubs Lieu Ville 28 Grande Rue Arc-et-Senans Latitude 47.0336008 Longitude 5.78295763 latitude longitude 47.0336008;5.78295763

28 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-et-senans/